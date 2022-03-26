ФИА: обследование не выявило у Шумахера никаких травм

Международная автомобильная федерация выступила с заявлением о состоянии здоровья немецкого гонщика «Хааса» Мика Шумахера после его аварии в квалификации Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1.



«Обследование в медицинском центре не выявило никаких травм, после чего Мик был направлен в военный госпиталь Короля Фахада для проверок в целях предосторожности», — гласит короткое сообщение ФИА для журналистов.



Напомним, за четыре минуты до конца второго сегмента квалификации Мик потерял управление болидом и разбил автомобиль, ударившись о барьер правой частью болида.



Сессия была остановлена красными флагами, на месте аварии работала медицинская машина. Мик отвечал команде по радио, однако не смог сразу самостоятельно покинуть кокпит.