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ФИА: обследование не выявило у Шумахера никаких травм

ФИА: обследование не выявило у Шумахера никаких травм
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Международная автомобильная федерация выступила с заявлением о состоянии здоровья немецкого гонщика «Хааса» Мика Шумахера после его аварии в квалификации Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1.

«Обследование в медицинском центре не выявило никаких травм, после чего Мик был направлен в военный госпиталь Короля Фахада для проверок в целях предосторожности», — гласит короткое сообщение ФИА для журналистов.

Напомним, за четыре минуты до конца второго сегмента квалификации Мик потерял управление болидом и разбил автомобиль, ударившись о барьер правой частью болида.

Сессия была остановлена красными флагами, на месте аварии работала медицинская машина. Мик отвечал команде по радио, однако не смог сразу самостоятельно покинуть кокпит.

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