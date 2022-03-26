Перес прокомментировал свой первый поул в 219-м Гран-при в Формуле-1

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал завоевание поул-позишен в квалификации Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Для мексиканца этот поул стал первым в карьере, Серхио завоевал его в ходе 219-го Гран-при в чемпионате мира.



«Что ж, мне потребовалась парочка гонок! Но что за круг! Просто невероятно. Я мог бы сделать ещё тысячу кругов, но не думаю, что смог бы превзойти этот. Это было невероятно», — приводит слова Переса Racingnews365.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация



1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.28,200.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,025.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,202.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,261.

5. Эстебан Окон («Альпин») +0,868.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,904.

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,947.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,983.

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,054.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,388.



Не прошли в третий сегмент:



11. Ландо Норрис («Макларен») — 1.29,651.

12. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.29,773.

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.29,819.

14. Мик Шумахер («Хаас») — 1.29,920.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.31,009.



Не прошли во второй сегмент:



16. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.30,343.

17. Александер Албон («Уильямс») — 1.30,492.

18. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») — 1.30,543.

19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.31,817.

20. Юки Цунода («Альфа Таури») — без времени.