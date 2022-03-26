Леклер прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Саудовской Аравии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Саудовской Аравии.



«Говоря по правде, круг был довольно хорошим. Я доволен результатом. Вся квалификация сводилась к тому, чтобы просто удержаться на трассе и не совершать ошибок, которые могли бы дорого обойтись. В третьем сегменте на второй попытке я просто пошёл на это. Мне удалось собрать всё воедино. Я однозначно не ожидал, что Чеко проедет такой круг, поздравляю его. Уверен, что сегодня он проделал невероятную работу», — приводит слова Леклера Sky Sports.



Напомним, Серхио Перес одержал победу в квалификации Гран-при Саудовской Аравии. Второе место по итогам заезда досталось Шарлю Леклеру, третьим стал его напарник Карлос Сайнс. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен стал лишь четвёртым.