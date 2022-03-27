Риккардо потеряет три позиции на старте Гран-при Саудовской Аравии

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо получил штраф в три позиции за блокировку французского гонщика «Альпин» Эстебана Окона в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.



Помимо штрафа, Риккардо получил штрафной балл в суперлицензию, который стал первым для него за последние 12 месяцев.



Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Стартовая решётка с учётом штрафа Риккардо



1. Серхио Перес («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Эстебан Окон («Альпин»)

6. Джордж Расселл («Мерседес»)

7. Фернандо Алонсо («Альпин»)

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

9. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

10. Кевин Магнуссен («Хаас»)

11. Ландо Норрис («Макларен»)

12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»)

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

14. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

15. Даниэль Риккардо («Макларен»)

16. Александер Албон («Уильямс»)

17. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин»)

18. Николас Латифи («Уильямс»)

19. Юки Цунода («Альфа Таури»).