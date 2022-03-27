Норрис призвал изменить поребрик на трассе ГП Саудовской Аравии после аварии Мика Шумахера

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выступил с призывом изменить конструкцию поребрика на выходе из десятого поворота после аварии в квалификации Гран-при Саудовской Аравии, в которую попал гонщик «Хааса» Мик Шумахер. Напомним, за четыре минуты до конца второго сегмента квалификации Мик потерял управление болидом и разбил его, ударившись о барьер правой частью болида.
«Я думаю, что в эту эпоху автомобилей нового поколения, принимая во внимания особенности их конструкции, некоторые бордюры в течение года, возможно, придётся изменить. Думаю, что этот поребрик один из них.
Нечто подобное было и в Формуле-2, в результате чего турецкий гонщик попал в больницу. В общем я думаю, что с такими автомобилями не должно быть настолько агрессивных бордюров, особенно учитывая ту скорость, на которой мы проводим заезды», — приводит слова Норриса RaceFans.
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