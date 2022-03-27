Чемпион Ф-1 оценил решение Норриса продлить контракт с «Маклареном» сразу до 2025 года
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Чемпион Формулы-1 2009 года британец Дженсон Баттон поделился мыслями о продлении контракта британского гонщика Ландо Норриса с «Маклареном» до конца 2025 года.
«Для самого Ландо было удивительно, что он подписал такой длительный контракт в начале своей карьеры. Мы все хотим быть командными игроками, но ведь никогда не знаешь, что будет с командой через три года. Теперь всё, что он может сделать, это прийти в команду и попытаться объяснить, в чём заключаются проблемы, чтобы попытаться их решить.
Но, в конце концов, это отличная команда. Они выиграли несколько чемпионатов, и у них появилось много новых квалифицированных специалистов», — приводит слова Баттона издание GPFans со ссылкой на Sky Sports.
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