Другович стал победителем Гран-при Формулы-2 в Джидде, Лоусон сошёл

Бразильский гонщик команды «МП Моторспорт» Фелипе Другович стал победителем второго этапа чемпионата Формулы-2 в Саудовской Аравии. Второе место — у голланцда Рихарда Версхора («Трайдент»). Третьим на финиш пришёл Джехан Дарувала («Према»).

Пилот «Карлин» Лиам Лоусон сошёл с дистанции из-за проблем с колесом, которое плохо прикрутили механики во время пит-стопа. Также Тео Пуршер был вынужден досрочно завершить гонку из-за проблем с трансмиссией.

Формула-2. Саудовская Аравия



1. Фелипе Другович — 23 круга.

2. Рихард Версхор +2,3.

3. Джехан Дарувала +15.3.

4. Джейк Хьюз +19.1.

5. Маркус Армстронг +20.5.

6. Деннис Хаугер +21.0.

7. Аюму Иваса +27.1.

8. Рой Ниссани +28.4.

9. Джек Дуэн +28.8.

10. Юри Випс +32.2

11. Энцо Фиттипальди +32.6.

12. Логан Сарджент +37.6

13. Калан Уильямс +38.2

14. Клеман Новалак +42.3

15. Ральф Бошунг +47.6

16. Олли Колдуэлл +48.7

17. Марино Сато +50.3

Фредерик Вести — сошёл

Лиам Лоусон — сошёл

Тео Пуршер — сошёл