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Другович стал победителем Гран-при Формулы-2 в Джидде, Лоусон сошёл

Другович стал победителем Гран-при Формулы-2 в Джидде, Лоусон сошёл
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Бразильский гонщик команды «МП Моторспорт» Фелипе Другович стал победителем второго этапа чемпионата Формулы-2 в Саудовской Аравии. Второе место — у голланцда Рихарда Версхора («Трайдент»). Третьим на финиш пришёл Джехан Дарувала («Према»).

Пилот «Карлин» Лиам Лоусон сошёл с дистанции из-за проблем с колесом, которое плохо прикрутили механики во время пит-стопа. Также Тео Пуршер был вынужден досрочно завершить гонку из-за проблем с трансмиссией.

Формула-2. Саудовская Аравия

1. Фелипе Другович — 23 круга.
2. Рихард Версхор +2,3.
3. Джехан Дарувала +15.3.
4. Джейк Хьюз +19.1.
5. Маркус Армстронг +20.5.
6. Деннис Хаугер +21.0.
7. Аюму Иваса +27.1.
8. Рой Ниссани +28.4.
9. Джек Дуэн +28.8.
10. Юри Випс +32.2
11. Энцо Фиттипальди +32.6.
12. Логан Сарджент +37.6
13. Калан Уильямс +38.2
14. Клеман Новалак +42.3
15. Ральф Бошунг +47.6
16. Олли Колдуэлл +48.7
17. Марино Сато +50.3
Фредерик Вести — сошёл
Лиам Лоусон — сошёл
Тео Пуршер — сошёл

Формула-2 2022. Этап 2, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Гонка 2 (28 кругов)
27 марта 2022, воскресенье. 16:35 МСК
Окончено
1
Фелипе Другович
MP Motorsport
47:41.485
2
Рихард Версхор
Trident
+2.379
3
Джехан Дарувала
Prema Racing
+15.358
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