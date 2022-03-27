Окон считает, что был на грани повторения жёсткой аварии Шумахера

Гонщик команды «Альпин» Эстебан Окон заявил, что во время квалификации Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 он чуть не попал в аварию, идентичную аварии Мика Шумахера.

Напомним, за четыре минуты до конца второго сегмента квалификации Мик потерял управление болидом и разбил автомобиль, ударившись о барьер правой частью болида.

«Думаю, ещё один градус, и я бы вылетел в стену. Со мной произошло бы то же самое, что и с Миком. Нехорошо. Совсем нехорошо. Я переусердствовал и не довёл температуру шин до нужной мне отметки. И да, я пытался улучшить время круга», — приводит слова Окона Motorsport.

Позже пилот «Макларена» Ландо Норрис выступил с призывом изменить конструкцию поребрика на выходе из 10-го поворота после аварии в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.