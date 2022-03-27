Ферстаппен раскритиковал трассу в Джидде после аварии Мика Шумахера

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий по поводу трассы в Джидде.
Напомним, вчера во время квалификации Гран-при Саудовской Аравии пилот «Хааса» Мик Шумахер попал в серьёзную аварию. За четыре минуты до конца второго сегмента квалификации Мик потерял управление болидом и разбил автомобиль, ударившись о барьер правой частью болида.
«Некоторые зоны на этой трассе очень опасны. Есть места, например, где вы на полной скорости рискуете врезаться в ограждения, как было с Миком. Это очень болезненно и крайне опасно.
Даже прямые участки не идеальные. Существуют слепые зоны, где видимость ограничена. Я не очень понимаю, почему трасса такая», — приводит слова Ферстаппена NOS.nl.
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