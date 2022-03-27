Мик Шумахер: я был готов участвовать в воскресной гонке в Джидде

Пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал о том, что он был готов принять участие в воскресном заезде Гран-при Саудовской Аравии, несмотря на то что он попал в серьёзную аварию во время квалификации.
«Это была большая авария. Скорость была около 270 км/ч, когда я врезался в ограждения. Думаю, на дорожной машине это выглядело бы не очень хорошо. К счастью, в наши дни машины настолько безопасны, что я смог остаться целым и невредимым.
Я точно был готов участвовать в воскресной гонке. Но тут весь вопрос в деталях автомобиля. Мы не стали рисковать, чтобы точно смогли поучаствовать в гонке в Мельбурне.
Опасения по поводу новых аварий здесь? Да, конечно, они присутствуют. В тот момент, когда вы наезжаете на этот бордюр, который находится довольно высоко, задняя шина теряет контакт с поверхностью, и это означает, что может произойти какой-то срыв. Мы видели это, я думаю, также у нескольких других гонщиков, когда у них были близкие моменты. Я думаю, это то, что определённо нужно будет пересмотреть и исправить, если мы вернёмся сюда», — приводит слова Шумахера RaceFans.
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