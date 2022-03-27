Ферстаппен прокомментировал борьбу с Леклером и победу в ГП Саудовской Аравии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий по поводу своей победы в Гран-при Саудовской Аравии. На протяжении большей части гонки голландец сражался с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером.

Действующий чемпион мира долгое время шёл вторым, однако за несколько кругов до конца сумел опередить Леклера и больше не позволил монегаску выйти вперёд.

«Это была действительно трудная, но хорошая гонка. Мы упорно сражались впереди и просто старались играть в долгую игру. Они были очень быстры в поворотах, а мы были очень быстры на прямой. Шины здесь изнашивались довольно быстро.



В конце было видно, что у нас чуть лучше темп. Это было нелегко, но в конце концов нам удалось выйти вперёд. Я очень рад, что мы наконец-то начали сезон», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

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