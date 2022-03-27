Леклер укрепил лидерство в общем зачёте Формулы-1, Ферстаппен и «Ред Булл» — третьи

Второе место на Гран-при Саудовской Аравии и быстрейший круг позволили пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру укрепить лидерство в общем зачёте чемпионата мира: монегаск на 12 очков опережает своего напарника Карлоса Сайнса. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен благодаря победе вышел на третью позицию.



Формула-1. Личный зачёт



1. Шарль Леклер («Феррари») — 45 очков

2. Карлос Сайнс («Феррари») — 33

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 25

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 22

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 16

6. Эстебан Окон («Альпин») — 14

7. Серхио Перес («Ред Булл») — 12

8. Кевин Магнуссен («Хаас») — 12

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 8

10. Ландо Норрис («Макларен») — 6

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 4

12. Юки Цунода («Альфа Таури») — 4

13. Фернандо Алонсо («Альпин») — 2

14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.



Формула-1. Кубок конструкторов



1. «Феррари» — 78 очков

2. «Мерседес» — 38

3. «Ред Булл» — 37

4. «Альпин» — 16

5. «Хаас» — 12

6. «Альфа Ромео» — 9

7. «Альфа Таури» — 8

8. «Макларен» — 6

9. «Астон Мартин» — 0

10. «Уильямс» — 0.