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Леклер укрепил лидерство в общем зачёте Формулы-1, Ферстаппен и «Ред Булл» — третьи

Леклер укрепил лидерство в общем зачёте Формулы-1, Ферстаппен и «Ред Булл» — третьи
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Второе место на Гран-при Саудовской Аравии и быстрейший круг позволили пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру укрепить лидерство в общем зачёте чемпионата мира: монегаск на 12 очков опережает своего напарника Карлоса Сайнса. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен благодаря победе вышел на третью позицию.

Формула-1. Личный зачёт

1. Шарль Леклер («Феррари») — 45 очков
2. Карлос Сайнс («Феррари») — 33
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 25
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 22
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 16
6. Эстебан Окон («Альпин») — 14
7. Серхио Перес («Ред Булл») — 12
8. Кевин Магнуссен («Хаас») — 12
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 8
10. Ландо Норрис («Макларен») — 6
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 4
12. Юки Цунода («Альфа Таури») — 4
13. Фернандо Алонсо («Альпин») — 2
14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.

Формула-1. Кубок конструкторов

1. «Феррари» — 78 очков
2. «Мерседес» — 38
3. «Ред Булл» — 37
4. «Альпин» — 16
5. «Хаас» — 12
6. «Альфа Ромео» — 9
7. «Альфа Таури» — 8
8. «Макларен» — 6
9. «Астон Мартин» — 0
10. «Уильямс» — 0.

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