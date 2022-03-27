Сайнс: думаю, что в Саудовской Аравии у меня был прогресс по сравнению с Бахрейном

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший прокомментировал результат Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Испанец показал третье время, уступив напарнику Шарлю Леклеру и гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.
«У нас была плотная борьба с Пересом, но в концовке, как мне кажется, ему немного не повезло из-за машины безопасности. Но правила есть правила. Думаю, что я находился впереди линии машины безопасности. Это была моя позиция. И затем мне надо было удержать третье место.
Машины «Ред Булл» были очень быстры на 10 последних кругах. Они буквально летели и оказывали на нас давление. Для меня эта гонка была прогрессом по сравнению с Бахрейном. Думаю, что я начал находить ритм, но мне по-прежнему нужно прибавить несколько десятых», — цитирует Сайнса пресс-служба «Феррари».
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