Латифи прокомментировал свою аварию на Гран-при Саудовской Аравии

Канадский гонщик «Уильямса» Николас Латифи прокомментировал свою аварию в гонке Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1.



«К сожалению, я потерял заднюю часть машины в финальном повороте, и это завершило мою гонку. Я заходил в поворот по той же траектории, что и весь уик-энд, так что это было неожиданно, но, очевидно, разочаровывающе. Я допустил в этот уик-энд ряд значимых ошибок, так что нужно извлечь уроки. Перезагружусь с прицелом на Гран-при Австралии», — приводит слова Латифи пресс-служба «Уильямса».

Гран-при Саудовской Аравии. Итоговая классификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.549.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +8.097.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.800.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +32.732.

6. Эстебан Окон («Альпин») +56.017.

7. Ландо Норрис («Макларен») +56.124.

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:02.946.

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:04.308.

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1:13.948.

11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:22.215.

12. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +1:31.742.

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

Александер Албон («Уильямс»), Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Фернандо Алонсо («Альпин»), Даниэль Риккардо («Макларен»), Николас Латифи («Уильямс») — сошли.