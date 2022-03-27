Албон потеряет три места на стартовой решётке Гран-при Австралии

Стюарды Гран-при Саудовской Аварии Формулы-1 оштрафовали таиландского гонщика «Уильямса» Александера Албона за столкновение с канадским пилотом «Астон Мартин» Лэнсом Строллом в первом повороте. Албон пытался опередить Стролла в борьбе за 11-ю позицию, нырнув на внутреннюю траекторию, но в итоге врезался в болид соперника.



«Выполняя атакующий манёвр, машина №23 заблокировала колёса и столкнулась с машиной №18 на апексе поворота. Мы определили, что машина №23 несёт полную или преимущественную ответственность за столкновение», — гласит объяснение стюардов.



За провоцирование аварии Албон получил штраф в виде потери трёх позиций на стартовой решётке следующего этапа Формулы-1 — Гран-при Австралии.