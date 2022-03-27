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Льюис Хэмилтон узнал от инженера, что 10-е место приносит очки

Льюис Хэмилтон узнал от инженера, что 10-е место приносит очки
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Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после финиша Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 признался, что не знает, входит ли 10-е место в очковую зону. Об этом стало известно после радиопереговоров Хэмилтона с его гоночным инженером Питером Боннингтоном.

— Боннингтон: Окей, Льюис, это 10-е место. Извини, что так. Довольно дерьмовый результат, учитывая всю нашу упорную работу.

— Хэмилтон: А вообще дают очки за такую позицию?

— Боннигтон: Да, мы заработали очко.

Гран-при Саудовской Аравии. Итоговая классификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.549.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +8.097.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.800.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +32.732.
6. Эстебан Окон («Альпин») +56.017.
7. Ландо Норрис («Макларен») +56.124.
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:02.946.
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:04.308.
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1:13.948.
11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:22.215.
12. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +1:31.742.
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
Александер Албон («Уильямс»), Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Фернандо Алонсо («Альпин»), Даниэль Риккардо («Макларен»), Николас Латифи («Уильямс») — сошли.

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