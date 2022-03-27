Льюис Хэмилтон узнал от инженера, что 10-е место приносит очки

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после финиша Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 признался, что не знает, входит ли 10-е место в очковую зону. Об этом стало известно после радиопереговоров Хэмилтона с его гоночным инженером Питером Боннингтоном.



— Боннингтон: Окей, Льюис, это 10-е место. Извини, что так. Довольно дерьмовый результат, учитывая всю нашу упорную работу.



— Хэмилтон: А вообще дают очки за такую позицию?



— Боннигтон: Да, мы заработали очко.

Гран-при Саудовской Аравии. Итоговая классификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.549.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +8.097.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.800.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +32.732.

6. Эстебан Окон («Альпин») +56.017.

7. Ландо Норрис («Макларен») +56.124.

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:02.946.

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:04.308.

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1:13.948.

11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:22.215.

12. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +1:31.742.

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

Александер Албон («Уильямс»), Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Фернандо Алонсо («Альпин»), Даниэль Риккардо («Макларен»), Николас Латифи («Уильямс») — сошли.