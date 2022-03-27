Судьи не нашли нарушителей правил на двух финальных кругах Гран-при Саудовской Аравии

Стюарды Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 завершили расследование действий всех пилотов на двух финальных кругах гонки. Судьи проверяли, чтобы все пилоты соблюдали требования, предъявляемые при появлении жёлтых флагов. Они были вывешены после столкновения канадского пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла и таиландского гонщика «Уильямса» Александера Албона.



«Стюарды расследовали, каждый ли гонщик замедлился во время режима одного жёлтого флага на 49-м круге и двойных жёлтых флагов на 50-м круге. После изучения данных мы определили, что дальнейшее расследование не требуется», — гласит заявление стюардов.

Гран-при Саудовской Аравии. Итоговая классификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.549.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +8.097.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.800.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +32.732.

6. Эстебан Окон («Альпин») +56.017.

7. Ландо Норрис («Макларен») +56.124.

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:02.946.

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:04.308.

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1:13.948.

11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:22.215.

12. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +1:31.742.

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

Александер Албон («Уильямс»), Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Фернандо Алонсо («Альпин»), Даниэль Риккардо («Макларен»), Николас Латифи («Уильямс») — сошли.