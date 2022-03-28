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Окон и Алонсо прокомментировали жёсткую борьбу в ходе гонки

Окон и Алонсо прокомментировали жёсткую борьбу в ходе гонки
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Гонщики команды «Альпин» Эстебан Окон и Фернандо Алонсо прокомментировали жёсткую борьбу друг с другом в ходе гонки Гран-при Саудовской Аравии. В какой-то момент испанец чуть не врезался во француза на стартовой прямой, когда тот заблокировал внутреннюю траекторию.

«Борьба с Фернандо приносила наслаждение. Она была жёсткой, честной, колесо в колесо, что напомнило мне времена картинга. С нынешними машинами можно гоняться и ехать сразу друг за другом, что хорошо для спорта», — отметил Окон.

«Сражение с Эстебаном было честным. Мы всегда уважаем друг друга. У нас были плотные битвы и в Бахрейне, и мы всегда стараемся сделать всё наилучшее для команды. В этой гонке я был немного быстрее, так что совершил обгон, но при этом мне надо было также следить за Боттасом», — добавил со своей стороны Алонсо.

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