Хорнер: битва с «Феррари» была тяжёлой, ожидаем такое же на протяжении всего сезона

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Победителем гонки стал пилот команды Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер, а тройку лучших замкнул его напарник Карлос Сайнс.



«Что за великолепная гонка. Последние круги были очень яркими. К счастью, нам хватило сил, чтобы победить. Макс действовал очень терпеливо и внимательно, он следил за шинами, сохранил их на концовку гонки, а затем, после машины безопасности, он пошёл за победой.



У «Феррари» отличная машина и классные пилоты. Это была тяжёлая битва. И мы ожидаем такое же на протяжении всего сезона. Исходя из того, что мы видели в первых гонках, битва будет эпической», — цитирует Хорнера пресс-служба «Ред Булл».

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