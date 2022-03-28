Марко считает, что «Мерседес» не сможет побороться с «Ред Булл» и «Феррари» в этом году

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что главным соперником его команды в этом сезоне станет «Феррари», а борьбу за победу в чемпионате будут вести Макс Ферстаппен и Шарль Леклер.

«Ферстаппен и Леклер — это новое соперничество. При нынешнем положении вещей, мне кажется, что борьбу за победу в чемпионате будут вести именно они.



«Мерседес» сейчас, по крайней мере, на полсекунды медленнее, но кто знает, может быть, они смогут решить свои проблемы, однако пока они будут совершенствоваться, мы тоже не будем стоять на месте.

Думаю, что сейчас борьба с Леклером и «Феррари» лучше, чем была с «Мерседесом». Сейчас это более спортивный уровень. Знаю, что мы провели только две гонки, но я не думаю, что наши отношения с «Феррари» будут обостряться, как было в случае с «Мерседесом», — приводит слова Марко GPFans.

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