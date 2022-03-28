Расселл: «Мерседес» делает маленькие шаги в развитии, а нам нужны гигантские скачки

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал итоги Гран-при Саудовской Аравии, где британец занял пятое место.
«Ощущения от машины были хорошими, честно говоря. Мы максимально улучшили баланс и знаем, чего нам не хватает. Я был очень доволен своим личным результатом. Я делал всё возможное, чтобы не отстать от фаворитов.
Но в целом нам есть над чем работать. Мы лучше понимаем темп гонки, чем темп квалификации, но присущие нам проблемы всё ещё остаются. Мы продолжаем учиться, но в данный момент делаем маленькие шаги, а нам нужно делать гигантские скачки. Мы далеки от оптимального решения. Если мы решим проблему дельфинирования, то решим 99% наших проблем. Мы не можем приблизиться к уровню наших соперников, и что касается сроков исправления, я понятия не имею, сколько это ещё продлится», — приводит слова Расселла GPFans.
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