Фернандо Алонсо рассказал, сколько ещё планирует выступать в Формуле-1

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал, что планирует продолжать выступление в Формуле-1 как минимум ещё два или три года.
«Надеюсь, что прорыв «Альпин» произойдёт как можно скорее, поскольку я не собираюсь ездить вечно. Мы все работаем на 100 процентов, так что посмотрим, сколько времени нам понадобится. Надеюсь, это произойдёт как можно скорее. Я думаю, что нам ещё нужно провести 4-5 гонок, чтобы вынести какое-то суждение.
Но если говорить о результатах работы, то мы довольны теми очками, которые у нас есть на данный момент, и теперь всё в наших руках, чтобы прогрессировать с новыми правилами. Последние несколько лет мы боролись за середину и считаем, что пришло время изменить это и мечтать о большем. Теперь у нас есть возможность тратить те же деньги, что и все остальные, поэтому больше нет оправданий.
Я всё ещё могу многое предложить. Сейчас я получаю огромное удовольствие от Формулы-1. Наслаждаюсь гонками, но, помимо этого, в жизни у меня есть ещё много других вещей, которые мне нравятся. Думаю, что ещё два или три года мы будем видеться здесь», — приводит слова Алонсо RaceFans.
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