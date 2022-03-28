Сайнс недоволен, что Перес вернул ему третье место только после рестарта

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, что не понимает, почему ему пришлось ждать окончания работы машины безопасности, чтобы вернуть позицию, которую Серхио Перес неправильно отобрал у него во время Гран-при Саудовской Аравии.
Пилот «Феррари» выехал с пит-стопа чуть впереди своего соперника на 16-м круге под машиной безопасности. Однако Перес всё равно обошёл испанца и вышел на третье место. Мексиканец не уступил ему это место до рестарта гонки четыре круга спустя.
«Вы не можете потерять три или четыре круга, а затем отдать позицию. Вот почему правила должны быть очень чёткими и применяться в момент, когда возникают какие-либо трения.
Мы создали беспорядок, который мне кажется ненужным, учитывая тот факт, что мы проехали столько кругов за машиной безопасности, и у Переса было миллион возможностей пропустить меня.
Если бы меня, например, обошёл Расселл, что бы мы делали? Пришлось бы Чеко пропускать Расселла и меня, что было бы крайне несправедливо и для него. Или тогда Чеко не вернёт мне позицию, потому что между мной и им будет Расселл, и это будет крайне несправедливо для меня?
Это просто такие вещи, которые нам нужно продолжать улучшать. Нам нужно упрощать вещи и делать их более быстрыми и лёгкими для понимания всеми», — приводит слова Сайнса RaceFans.
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