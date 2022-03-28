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Сайнс недоволен, что Перес вернул ему третье место только после рестарта

Сайнс недоволен, что Перес вернул ему третье место только после рестарта
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Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, что не понимает, почему ему пришлось ждать окончания работы машины безопасности, чтобы вернуть позицию, которую Серхио Перес неправильно отобрал у него во время Гран-при Саудовской Аравии.

Пилот «Феррари» выехал с пит-стопа чуть впереди своего соперника на 16-м круге под машиной безопасности. Однако Перес всё равно обошёл испанца и вышел на третье место. Мексиканец не уступил ему это место до рестарта гонки четыре круга спустя.

«Вы не можете потерять три или четыре круга, а затем отдать позицию. Вот почему правила должны быть очень чёткими и применяться в момент, когда возникают какие-либо трения.

Мы создали беспорядок, который мне кажется ненужным, учитывая тот факт, что мы проехали столько кругов за машиной безопасности, и у Переса было миллион возможностей пропустить меня.

Если бы меня, например, обошёл Расселл, что бы мы делали? Пришлось бы Чеко пропускать Расселла и меня, что было бы крайне несправедливо и для него. Или тогда Чеко не вернёт мне позицию, потому что между мной и им будет Расселл, и это будет крайне несправедливо для меня?

Это просто такие вещи, которые нам нужно продолжать улучшать. Нам нужно упрощать вещи и делать их более быстрыми и лёгкими для понимания всеми», — приводит слова Сайнса RaceFans.

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