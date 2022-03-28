Боттас: странно видеть, как Хэмилтон борется за место в десятке

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался по поводу своего бывшего товарища по команде гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Странно видеть, как Хэмилтон борется за место в десятке. Я предполагаю, что у него были какие-то проблемы, я не знаю. Удивительно видеть в середине пелотона, но также приятно иметь возможность сражаться с ним.

Переход в «Альфа Ромео»? Думаю, это был своего рода лучший сценарий для нашего первого совместного сезона, который я когда-либо мог себе представить. Я очень доволен принятым решением, так что да, мне это нравится», — приводит слова Боттаса Racingnews365.

Гран-при Саудовской Аравии. Итоговая классификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.549.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +8.097.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.800.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +32.732.

6. Эстебан Окон («Альпин») +56.017.

7. Ландо Норрис («Макларен») +56.124.

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:02.946.

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:04.308.

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1:13.948.

11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:22.215.

12. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +1:31.742.

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

Александер Албон («Уильямс»), Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Фернандо Алонсо («Альпин»), Даниэль Риккардо («Макларен»), Николас Латифи («Уильямс») — сошли.