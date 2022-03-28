«КАМАЗ-мастер» создаст грузовики с гибридным и водородным двигателями вместе с «Газпромом»

Команда «КАМАЗ-мастер» объявила, что в этом году запустит проект создания спортивных грузовиков с гибридной и водородной силовыми установками. Это будет совместный проект с концерном «Газпром». Отметим, что переход на гибридные моторы и, в перспективе, на водородное или иное экологичное топливо — требование со стороны организаторов ралли-марафона «Дакар».



Несколько дней назад, 25 марта, представители «КАМАЗ-мастер» встретились с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, который до этого провёл рабочую встречу с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным.

«Подписанные сегодня документы ещё больше укрепят успешное партнёрство «Газпрома» и «КАМАЗа». И, без сомнения, будут способствовать развитию российской автомобильной промышленности. Автомобили «КАМАЗа» не раз доказывали высокую надёжность и эффективность в самых экстремальных условиях. Отлично зарекомендовал себя и наш газовый «КАМАЗ» — совместный проект с командой «КАМАЗ-мастер», многократным победителем престижных ралли-рейдов», — заявил Миллер по итогам встречи.