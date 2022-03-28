Ральф Шумахер раскритиковал решение Формулы-1 проводить Гран-при в Джидде
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телевизионный эксперт Ральф Шумахер считает, что чемпионат должен был отказаться от проведения Гран-при Саудовской Аравии из-за обстрела Джидды.
Напомним, 25 марта хуситы провели ракетный обстрел нефтяной инфраструктуры страны, что привело к взрыву и пожару в одном из нефтехранилищ Aramco неподалёку от трассы в Джидде.
«Я немного шокирован. Думаю, что Стефано относится к этому слишком легкомысленно и объясняет всё слишком просто.
Думаю, Формула-1 должна сделать чёткое заявление — мы не ездим в стране, которая находится в состоянии войны. А там, к сожалению, именно такой случай», — приводит слова Шумахера GPFans.
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