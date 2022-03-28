Штрафные баллы пилотов Ф-1 после Гран-при Саудовской Аравии: Цунода возглавляет таблицу
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По итогам второго этапа сезона-2022, Гран-при Саудовской Аравии, сразу три пилота получили штрафные баллы — гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо получил штрафной балл за блокировку Эстебана Окона в квалификации, гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу получил штрафной балл за срезку в гонке, а Александер Албон — два штрафных балла за инцидент с Лэнсом Строллом.
Не обошлось и без сгоревших баллов — истёк 12-месячный срок сразу у пяти баллов гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля, на счету которого остался всего один штрафной балл.
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|8
|18 апреля 2022 года — 1 балл
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|7
|18 апреля 2022 года — 2 балла
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|7
|12 сентября 2022 года — 2 балла
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|6
|6 июня 2022 года — 3 балла
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|5
|5 июня 2022 года — 3 балла
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|5
|18 апреля 2022 года — 1 балл
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|5
|25 июня 2022 года — 2 балла
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|3
|12 сентября 2022 года — 1 балл
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|3
|9 мая 2022 года — 1 балл
|Александер Албон
|«Уильямс»
|2
|3 июля 2022 года — 1 балл
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|2
|18 июля 2022 года — 2 балла
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|2
|10 октября 2022 года — 2 балла
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|1
|17 июля 2022 года — 3 балла
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|1
|26 марта 2023 года — 1 балл
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|1
|27 марта 2023 года — 1 балл
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|1
|27 марта 2023 года — 2 балла
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