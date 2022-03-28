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Штрафные баллы пилотов Ф-1 после Гран-при Саудовской Аравии: Цунода возглавляет таблицу

Штрафные баллы пилотов Ф-1 после Гран-при Саудовской Аравии: Цунода возглавляет таблицу
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По итогам второго этапа сезона-2022, Гран-при Саудовской Аравии, сразу три пилота получили штрафные баллы — гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо получил штрафной балл за блокировку Эстебана Окона в квалификации, гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу получил штрафной балл за срезку в гонке, а Александер Албон — два штрафных балла за инцидент с Лэнсом Строллом.

Не обошлось и без сгоревших баллов — истёк 12-месячный срок сразу у пяти баллов гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля, на счету которого остался всего один штрафной балл.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Юки Цунода«Альфа Таури»818 апреля 2022 года — 1 балл
Серхио Перес«Ред Булл»718 апреля 2022 года — 2 балла
Макс Ферстаппен«Ред Булл»712 сентября 2022 года — 2 балла
Николас Латифи«Уильямс»66 июня 2022 года — 3 балла
Ландо Норрис«Макларен»55 июня 2022 года — 3 балла
Лэнс Стролл«Астон Мартин»518 апреля 2022 года — 1 балл
Валттери Боттас«Альфа Ромео»525 июня 2022 года — 2 балла
Эстебан Окон«Альпин»312 сентября 2022 года — 1 балл
Пьер Гасли«Альфа Таури»39 мая 2022 года — 1 балл
Александер Албон«Уильямс»23 июля 2022 года — 1 балл
Льюис Хэмилтон«Мерседес»218 июля 2022 года — 2 балла
Фернандо Алонсо«Альпин»210 октября 2022 года — 2 балла
Джордж Расселл«Мерседес»117 июля 2022 года — 3 балла
Даниэль Риккардо«Макларен»126 марта 2023 года — 1 балл
Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»127 марта 2023 года — 1 балл
Себастьян Феттель«Астон Мартин»127 марта 2023 года — 2 балла
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