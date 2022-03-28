Штрафные баллы пилотов Ф-1 после Гран-при Саудовской Аравии: Цунода возглавляет таблицу

По итогам второго этапа сезона-2022, Гран-при Саудовской Аравии, сразу три пилота получили штрафные баллы — гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо получил штрафной балл за блокировку Эстебана Окона в квалификации, гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу получил штрафной балл за срезку в гонке, а Александер Албон — два штрафных балла за инцидент с Лэнсом Строллом.



Не обошлось и без сгоревших баллов — истёк 12-месячный срок сразу у пяти баллов гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля, на счету которого остался всего один штрафной балл.

Пилот Команда Баллы Когда сгорят Юки Цунода «Альфа Таури» 8 18 апреля 2022 года — 1 балл Серхио Перес «Ред Булл» 7 18 апреля 2022 года — 2 балла Макс Ферстаппен «Ред Булл» 7 12 сентября 2022 года — 2 балла Николас Латифи «Уильямс» 6 6 июня 2022 года — 3 балла Ландо Норрис «Макларен» 5 5 июня 2022 года — 3 балла Лэнс Стролл «Астон Мартин» 5 18 апреля 2022 года — 1 балл Валттери Боттас «Альфа Ромео» 5 25 июня 2022 года — 2 балла Эстебан Окон «Альпин» 3 12 сентября 2022 года — 1 балл Пьер Гасли «Альфа Таури» 3 9 мая 2022 года — 1 балл Александер Албон «Уильямс» 2 3 июля 2022 года — 1 балл Льюис Хэмилтон «Мерседес» 2 18 июля 2022 года — 2 балла Фернандо Алонсо «Альпин» 2 10 октября 2022 года — 2 балла Джордж Расселл «Мерседес» 1 17 июля 2022 года — 3 балла Даниэль Риккардо «Макларен» 1 26 марта 2023 года — 1 балл Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 1 27 марта 2023 года — 1 балл Себастьян Феттель «Астон Мартин» 1 27 марта 2023 года — 2 балла