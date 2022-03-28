Вольф объяснил, почему Хэмилтон не заехал в боксы перед виртуальной машиной безопасности

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал ситуацию вокруг пит-стопа Льюиса Хэмилтона на Гран-при Саудовской Аравии. Инженер Питер Боннингтон зазывал Льюиса в боксы перед появлением на трассе режима виртуальной машины безопасности, однако Хэмилтон к этому моменту уже проехал въезд на пит-лейн, а на следующем круге пит-лейн уже был закрыт.
«Думаю, оставаться как можно дольше на жёстком составе шин было правильным решением, я бы не сказал, что это был самый быстрый вариант, но точно правильный. Однако затем у Алонсо сломалась машина, у Риккардо сломался двигатель, мы попросили Льюиса заехать в боксы, однако был режим двойных жёлтых флагов, одна машина сильно замедлилась, а вторая уже стояла. Произошла запутанная ситуация. Он проехал мимо въезда в боксы, немного притормозил из-за неразберихи, из-за чего мы вернулись на трассу позади Магнуссена, и, очевидно, для нас гонка была закончена», — приводит слова Тото Вольфа ESPN.
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