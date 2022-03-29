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Хорнер обеспокоен проблемами с моторами «Хонды»

Хорнер обеспокоен проблемами с моторами «Хонды»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что обеспокоен проблемами с моторами «Хонды», с которыми столкнулась команда «Альфа Таури».

«Конечно, мы обеспокоены. Но, думаю, что в первую очередь нам нужно понять, в чём дело. Думаю, после того, как разборка будет завершена и мы поймём, в чём проблема, мы сможем внести исправления», — приводит слова Кристиана Хорнера RacingNews365.

Напомним, пилот «Альфа Таури» Юки Цунода не смог стартовать в гонке Гран-при Саудовской Аравии из-за проблем с мотором. По словам руководителя команды Франца Тоста, у Цуноды резко упало давление масла, из-за чего в команде приняли решение остановиться и снять японца с гонки.

На Гран-при Бахрейна Пьер Гасли также сошёл с дистанции из-за проблем с двигателем.

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