Марко рассказал, как изменится болид «Ред Булл» в ближайшее время

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что австрийская команда работает над снижением веса болида.
В преддверии начала сезона Марко признался, что команда испытывает трудности с весом своего болида. Согласно регламенту 2022 года, предельный вес машины был увеличен до 795 кг без учета топлива, что делает автомобили на 43 кг тяжелее, чем в предыдущем году.
Марко предположил, что обновление может быть введено уже на Гран-при Эмилии-Романьи, четвертом этапе календаря чемпионата мира.
«У «Феррари» теперь машина, которая всегда быстра, в любых условиях. Нашу машину определенно сложнее настраивать, но к этапу в Италии мы немного уменьшим вес нашего болида. Это должно дать нам значительное преимущество во времени.
Я думаю, что мы находимся в хорошем положении, но у нас почти равный соперник в лице «Феррари». Шарль Леклер в этом сезоне едет абсолютно безупречно, так что это будет захватывающий год», — приводит слова Марко Racingnews365.
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