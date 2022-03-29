Даннер: у Шумахера теперь появился партнёр, который показывает, насколько высока планка

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Кристиан Даннер высказался по поводу ситуации в «Хаасе», где с начала нового сезона выступает Кевин Магнуссен, который заменил россиянина Никиту Мазепина.

«В лице Кевина Магнуссена у Мика Шумахера теперь есть партнёр по команде, который действительно показывает ему, насколько высока планка. Самое замечательное, что он принимает вызов. Но теперь будет еще интереснее посмотреть, как Мик справится с задачей, как обойти своего товарища по команде. Ему придется медленно прокладывать себе путь наверх, потому что Магнуссен проделывает такую хорошую работу», — приводит слова Даннера GPFans.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».