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Даннер: у Шумахера теперь появился партнёр, который показывает, насколько высока планка

Даннер: у Шумахера теперь появился партнёр, который показывает, насколько высока планка
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Кристиан Даннер высказался по поводу ситуации в «Хаасе», где с начала нового сезона выступает Кевин Магнуссен, который заменил россиянина Никиту Мазепина.

«В лице Кевина Магнуссена у Мика Шумахера теперь есть партнёр по команде, который действительно показывает ему, насколько высока планка. Самое замечательное, что он принимает вызов. Но теперь будет еще интереснее посмотреть, как Мик справится с задачей, как обойти своего товарища по команде. Ему придется медленно прокладывать себе путь наверх, потому что Магнуссен проделывает такую хорошую работу», — приводит слова Даннера GPFans.

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