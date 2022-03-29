Жак Вильнёв считает, что надежды «Мерседеса» на победу в Формуле-1 уже потеряны

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв высказал мнение о том, что «Мерседес» не сможет побороться в этом сезоне за победу в чемпионате.

«В течение многих лет неудачные уик-энды могли быть замаскированы превосходным двигателем. Теперь это уже не так. Будет интересно, как отреагирует команда, потому что Тото Вольфф и Льюис Хэмилтон к этому не привыкли. Но мы уже можем сказать, что борьба за титул больше не является возможной в этом году.

У Льюиса всегда была идеальная машина. Ему никогда не приходилось бороться так усердно с другими пилотами, потому что они всегда обладали более быстрой машиной», — приводит слова Вильнёва GrandPX.news.

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