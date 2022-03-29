«Считает себя самым умным». Коллес жёстко раскритиковал Стролла-старшего

Экс-руководитель команд Формулы-1 «Спайкер» и «Хиспания» Колин Коллес высказался по поводу владельца «Астон Мартин» Лоуренса Стролла.
«У «Астон Мартин» владелец команды, который считает себя самым умным. Он знает всё на свете и ставит своего сына во главу угла, используя всю свою власть. Для меня это совершенно неправильный подход. Если взять миллион в любой валюте и бросить его в огонь, деньги сгорят так же быстро, как и в Формуле-1, если вы не знаете, что делаете. Именно это мы и наблюдаем сейчас в «Астон Мартин». Этот проект не будет работать.
Не думаю, что Феттель вообще хочет сесть за руль. Это, конечно, очень смелый тезис, но я уверен, что он много думает о том, стоит ли ему продолжать делать то, что он делает. Себастьян стал старше, он заработал много денег и обзавёлся семьёй. Он изменился в сознании и теперь точно знает, что происходит. Он знает, что рыба всегда гниёт с головы.
Я вижу, что их команда идёт в никуда. Пока мистер Уитмарш будет руководить командой, а мистер Стролл не поймёт, что ему нужно сидеть дома, определять бюджет и позволить людям, которые знают, что они делают, найти тех, кто им нужен для руководства командой, ничего не получится», — приводит слова Коллеса GrandPX.news.
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