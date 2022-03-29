Ральф Шумахер: «Мерседес» далёк от борьбы за победу в чемпионате

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телевизионный эксперт Ральф Шумахер высказался по поводу нынешнего положения «Мерседеса» в чемпионате.

«Расселл показывает, что у Хэмилтона есть партнёр по команде, который готов с ним бороться. Расселл — не тот, кто будет довольствоваться своим нынешним положением второго гонщика. «Мерседес» далёк от борьбы за победу в чемпионате. К тому времени, когда они снова смогут бороться за победы в гонках, Леклер и Ферстаппен будут слишком далеко впереди в общем зачёте.



Будет интересно посмотреть на реакцию «Мерседеса» и спонсоров — никто из них к этому не привык. А с ограничением бюджета будет трудно изменить курс», — приводит слова Шумахера GrandPX.news.

Ранее чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв высказал мнение, что «Мерседес» не сможет побороться в этом сезоне за победу в чемпионате.