В «Феррари» рассказали, что проанализируют в «Ред Булл» по итогам ГП Саудовской Аравии

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто выразил мнение, что разница в прижимной силе во многом будет определять исход гонок нынешнего сезона Формулы-1, а также сообщил, что команда проанализирует подход «Ред Булл» в этом контексте по итогам Гран-при Саудовской Аравии.



«В пятницу у Макса была немного более высокая прижимная сила, а после он её уменьшил.

Мы решили для себя сохранить более высокий уровень прижимной силы, потому что посчитали, что это важно в вопросе деградации шин. Но, в конце концов, в гонке деградация была очень незначительной. Я думаю, что их выбор так или иначе заслуживает некоторого анализа с нашей стороны. Но в целом это всегда компромисс и вопрос деталей, хотя именно детали могут сыграть самую главную роль», — приводит слова Бинотто Autosport.