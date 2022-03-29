Хюлькенберг — о дальнейшем выступлении в Формуле-1: горю желанием и совсем не отчаиваюсь

Гонщик «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг прокомментировал участие в Гран-при Саудовской Аравии, где он заменял показавшего положительный результат на коронавирус Себастьяна Феттеля.



«Конечно, я скучаю по гонкам, что вполне естественно. Я горю желанием, чтобы в них выступать, и совсем не отчаиваюсь. Не знаю, что будет дальше. Но в принципе я более или менее мысленно покончил с этим вопросом.



Проблемы, как у Магнуссена? Да нет, может, всё от того, что я в лучшей форме. А может, всё дело в том, что не так жарко. У меня были более сложные гонки, особенно в жару. А вообще я горжусь тем, как провёл гонку. С той машиной, что была в моём распоряжении, я сделал всё, что мог», — приводит слова Хюлькенберга GPFans.



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