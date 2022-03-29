Сироткин объяснил, почему Леклер едва ли мог обогнать Ферстаппена на ГП Саудовской Аравии

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин поделился мнением о борьбе гонщика «Феррари» Шарля Леклера и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Саудовской Аравии. Макс стал победителем этапа, сумев обойти Шарля в самой концовке гонки.
«Я не думаю, что успешное выступление «Ред Булл» в Саудовской Аравии связано с глобальными перестановками среди лидеров. Это, скорее, следствие того, что на этой трассе и в этих условиях команда имела небольшое преимущество. В основном оно заключалось в максимальной скорости на прямых. Да, «Феррари» и «Ред Булл» очень близки друг к другу в своём гоночном темпе. Но, когда есть преимущество в скорости, то гораздо проще атаковать или обороняться. Так, Шарлю Леклеру даже с помощью DRS было почти нереально обогнать Ферстаппена, когда тот вышел вперёд.
Пока мы ещё не можем делать выводы – в течение сезона мы не раз будем видеть, как чашы весов будут идти то в одну, то в другую сторону. Например, следующий этап состоится в Мельбурне – там на время круга не настолько сильно влияет максимальная скорость на прямых, поэтому «Феррари» может отыграться», — приводит слова Сироткина «СМП Рейсинг».
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