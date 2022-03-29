Мика Хаккинен: в Формуле-1 произошла смена власти

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен поделился мыслями о противостоянии «Ред Булл» и «Феррари» на Гран-при Саудовской Аравии.
«После двух гонок мы видим, что в Формуле-1 произошла смена власти. На этапе в Бахрейне мы поняли, как сильно выглядит Шарль Леклер и как здорово его поддерживает его товарищ по команде Карлос Сайнс. Но теперь, когда в «Ред Булл», похоже, решили проблему с топливом, они так же становятся конкурентоспособны.
У «Мерседеса» есть довольно много проблем, которые необходимо решить, если они хотят догнать «Ред Булл» и «Феррари». И сделать это им нужно довольно быстро, потому что те две команды также будут развиваться.
Что касается борьбы Леклера и Ферстаппена, то было здорово видеть, насколько они равны. Они явно уважают друг друга, и при этом между ними есть доверие. Макс в концовке рассчитал всё просто идеально, хотя победа на полсекунды после 300 км гонки показывает, насколько близка их битва», — написал Хаккинен в своей колонке на Unibet.
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