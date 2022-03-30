Стало известно, кто из гонщиков выступал против проведения Гран-при Саудовской Аравии

Сразу пять пилотов Формулы-1 были против продолжения Гран-при Саудовской Аравии после того, как хуситы провели ракетный обстрел нефтяной инфраструктуры страны, что привело к взрыву и пожару в одном из нефтехранилищ Aramco неподалёку от трассы в Джидде. В число этих гонщиков вошли: Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл (оба — «Мерседес»), Карлос Сайнс («Феррари»), Фернандо Алонсо («Альпин») и Пьер Гасли («Альфа Таури»). Об этом сообщает издание De Telegraaf.

После дальнейших консультаций с боссами команд и генеральным директором Формулы-1 Стефано Доменикали было принято решение продолжить гоночный уик-энд. Также сообщается, что руководство Формулы-1 не смогло предоставить полную информацию о точных мерах, принятых местными властями для обеспечения безопасности. Это планируется сделать «в кратчайшие сроки» после консультаций с властями Саудовской Аравии на новом собрании пилотов – оно, вероятно, состоится перед Гран-при Австралии (8-10 апреля).

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