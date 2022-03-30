Стало известно, кто из гонщиков выступал против проведения Гран-при Саудовской Аравии

Сразу пять пилотов Формулы-1 были против продолжения Гран-при Саудовской Аравии после того, как хуситы провели ракетный обстрел нефтяной инфраструктуры страны, что привело к взрыву и пожару в одном из нефтехранилищ Aramco неподалёку от трассы в Джидде. В число этих гонщиков вошли: Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл (оба — «Мерседес»), Карлос Сайнс («Феррари»), Фернандо Алонсо («Альпин») и Пьер Гасли («Альфа Таури»). Об этом сообщает издание De Telegraaf.
После дальнейших консультаций с боссами команд и генеральным директором Формулы-1 Стефано Доменикали было принято решение продолжить гоночный уик-энд. Также сообщается, что руководство Формулы-1 не смогло предоставить полную информацию о точных мерах, принятых местными властями для обеспечения безопасности. Это планируется сделать «в кратчайшие сроки» после консультаций с властями Саудовской Аравии на новом собрании пилотов – оно, вероятно, состоится перед Гран-при Австралии (8-10 апреля).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 30 марта 2022
-
09:35
-
00:25
- 29 марта 2022
-
23:09
-
22:11
-
21:23
-
20:25
-
19:25
-
18:38
-
18:00
-
16:42
-
16:10
-
15:42
-
15:02
-
14:15
-
13:24
-
12:00
-
10:50
-
09:16
-
00:41
- 28 марта 2022
-
23:10
-
22:06
-
20:52
-
20:05
-
18:53
-
17:47
-
16:47
-
16:35
-
16:34
-
16:26
-
15:53
-
14:26
-
12:51
-
12:05
-
11:02
-
09:11