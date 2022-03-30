Ковалайнен: победа Росберга в борьбе с Хэмилтоном в 2016 чуть не убила его

Бывший пилот Формулы-1 Хейкки Ковалайнен высказался по поводу Льюиса Хэмилтона, с которым он выступал за «Макларен» в 2008-2009 годах.

«Иногда я мог дотягиваться до его уровня, но в течение всего сезона мне приходилось напрягаться каждую сессию, чтобы сравняться с ним. Вы можете прыгнуть выше головы несколько раз, но потом у вас заканчивается энергия, и так было со мной. У меня не было достаточного запаса прочности, чтобы показывать регулярно тот же уровень, который демонстрировал он.

Я думаю, Нико Росбергу пришлось использовать все инструменты из своего арсенала, чтобы победить Льюиса в 2016 году, и это чуть не убило его, он сам сказал, что не смог бы провести ещё один такой сезон, иначе он был бы умер», — приводит слова Ковалайнена talkSPORT.



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