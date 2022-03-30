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Марко: наш новый болид — примадонна

Марко: наш новый болид — примадонна
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался по поводу нового болида своей команды.

«Преимущество «Феррари» в том, что они быстры на любых шинах и при любой температуре.

Возможно, у нас более сложная машина — примадонна. Но если всё сделать правильно и подобрать к ней нужные ключи, то мы реализуем её потенциал», — приводит слова Марко PlanetF1.

Ранее Марко рассказал, что австрийская команда работает над снижением веса болида. Напомним, на первом этапе Формулы-1 сезона-2022 оба пилота «Ред Булл» завершили выступление досрочно. Однако на втором этапе, который состоялся в минувшие выходные, действующий чемпион мира Макс Ферстаппен занял первое место. Его партнёр по команде Серхио Перес пришёл четвёртым.

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