Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко назвал лучшие моторы Формулы-1 в этом сезоне

Марко назвал лучшие моторы Формулы-1 в этом сезоне
Комментарии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко составил свой рейтинг моторов в этом сезоне, который, по общему мнению, претерпел значительные изменения по сравнению с прошлым годом.

«Феррари» впереди. «Хонда» — на втором месте. А «Мерседес», как ни странно, только третий. У «Феррари» есть преимущество, особенно в электрической мощности, и мы надеемся, что «Хонда» последует этому примеру», — приводит слова Марко PlanetF1.

Ранее Марко рассказал, что австрийская команда работает над снижением веса болида. Напомним, на первом этапе Формулы-1 сезона-2022 оба пилота «Ред Булл» завершили выступление досрочно. Однако на втором этапе, который состоялся в минувшие выходные, действующий чемпион мира Макс Ферстаппен занял первое место. Его партнёр по команде Серхио Перес пришёл четвёртым.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Марко рассказал, как изменится болид «Ред Булл» в ближайшее время
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022