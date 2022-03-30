Марко назвал лучшие моторы Формулы-1 в этом сезоне

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко составил свой рейтинг моторов в этом сезоне, который, по общему мнению, претерпел значительные изменения по сравнению с прошлым годом.

«Феррари» впереди. «Хонда» — на втором месте. А «Мерседес», как ни странно, только третий. У «Феррари» есть преимущество, особенно в электрической мощности, и мы надеемся, что «Хонда» последует этому примеру», — приводит слова Марко PlanetF1.

Ранее Марко рассказал, что австрийская команда работает над снижением веса болида. Напомним, на первом этапе Формулы-1 сезона-2022 оба пилота «Ред Булл» завершили выступление досрочно. Однако на втором этапе, который состоялся в минувшие выходные, действующий чемпион мира Макс Ферстаппен занял первое место. Его партнёр по команде Серхио Перес пришёл четвёртым.

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