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Формула-1 проведёт парад руководителей команд на первом Гран-при Майами

Формула-1 проведёт парад руководителей команд на первом Гран-при Майами
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Формула-1 планирует провести парад директоров команд на Гран-при Майами, подобный тому, который регулярно проводится с участием гонщиков. Об этом сообщает Racingnews365.

Решение о проведении парада руководителей команд на Международном автодроме Майами принято на фоне продолжающегося роста популярности Формулы-1 в США. Оно также последовало за выходом четвёртого сезона Drive To Survive, документального сериала, который позволил поклонникам спорта поближе узнать Формулу-1.

Напомним, Гран-при Майами впервые состоится 8 мая.

Протяжённость трассы составит 5,41 км, она будет состоять из 19 поворотов и трёх прямых, где можно будет расположить зоны DRS. Ожидается, что автомобили смогут развивать скорость до 320 км/ч. Трасса проходит вокруг стадиона Hard Rock Stadium, на котором играет клуб Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс».

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