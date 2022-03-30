«Мерседес» привезёт новое заднее крыло на Гран-при Австралии

Команда Формулы-1 «Мерседес» планирует привезти новую версию заднего антикрыла на Гран-при Саудовской Аравии, сообщает Auto Motor und Sport. Новинка призвана частично побороть эффект «дельфинирования», с которым команды столкнулись ещё на первых предсезонных тестах.
«Мы были уверены, что в Саудовской Аравии эффект «дельфинирования» будет значительно ниже за счёт более гладкого асфальта, однако, как оказалось, мы ошибались. Мы пока не понимаем, что является причиной этих проблем, но с каждой гонкой узнаём всё больше об этой ситуации», — заявил представитель команды.
На Гран-при Саудовской Аравии Джордж Расселл финишировал пятым, а Льюис Хэмилтон пришёл к финишу лишь на 10-й позиции.
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