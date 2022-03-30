Сейвуд: гонка Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 будет проходить в субботу, а не в воскресенье

Известный журналист Джо Сейвуд сообщил, что первая в истории гонка Гран-при Лас-Вегаса состоится не в воскресенье, а в субботу по местному времени. Мероприятие, по информации источника, запланировано на 23 ноября 2023 года.
«Большой новостью для меня стали планы, которые скоро будут объявлены относительно Гран-при Лас-Вегаса. Первая гонка состоится 24 ноября 2023 года, в выходные, посвящённые Дню благодарения в Америке. Если вы посмотрите, то обнаружите, что это суббота, на следующий день после чёрной пятницы, первого дня рождественских покупок.
Это не ошибка, поскольку гонка, которая пройдёт в субботу при свете огней в Вегасе, выйдет на американском телевидении в час-пик и будет транслироваться в разумное время утром на традиционных рынках Формулы-1 в Европе и в воскресенье днём в Азии.
Ещё одним большим новшеством является то, что у гонки не будет местного промоутера, а сам Гран-при будет организован Формулой-1 в сотрудничестве с городом», — написал в своей колонке Джо Сейвуд.
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