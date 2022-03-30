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Болид «Ред Булл» в Имоле станет легче на 8 кг. Это обойдётся команде в € 2 млн

Болид «Ред Булл» в Имоле станет легче на 8 кг. Это обойдётся команде в € 2 млн
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что на Гран-при Эмилии-Романьи австрийская команда представит версию болида, которая будет на 8 кг легче.

«Феррари» — это машина, которая доказала свою скорость в любых условиях и независимо от температуры асфальта или шин. Наша машина, безусловно, сложнее в настройке, но в Имоле мы представим версию болида, которая будет легче. Это должно дать нам значительное преимущество с точки зрения темпа», — приводит слова Хельмута Марко итальянский Motorsport.

Как сообщает источник, изменения болида, направленные на снижение веса, обойдутся команде в € 2 млн.

По итогам Гран-при Саудовской Аравии Макс Ферстаппен одержал первую победу в нынешнем сезоне.

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