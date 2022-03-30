«Не хотим его терять». Марко не исключил возвращения Гасли в «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что он не хочет терять гонщика Пьера Гасли из программы австрийского концерна, однако понимает, что сохранить француза будет практически невозможно, если не предложить ему переход в основную команду по истечении его контракта.



Действующий контракт Гасли рассчитан до конца 2022 года. Контракт нынешнего пилота «Ред Булл» Серхио Переса рассчитан на такой же срок.



«Если его контракт истечёт и мы не сможем предложить ему никакого повышения, то, вероятно, потеряем его. Мы этого не хотим.



Но в настоящий момент у нас есть контракт с Чеко. Нам нужно сравнить выступления этих двух пилотов. В случае с Чеко у нас есть время до середины года», — приводит слова Хельмута Марко Formel.de.