Появились новые детали по приходу «Порше» и «Ауди» в Формулу-1

Появились новые детали по приходу «Ауди» и «Порше» в Формулу-1 в 2026 году, сообщает thejudge13. Как сообщает источник, руководство «Ауди» во главе с председателем совета директоров Маркусом Дюсманном уже дало зелёный свет проекту Формулы-1. Однако это обязательство ещё должно быть одобрено наблюдательным советом «Фольксваген» в Мюнхене. Как сообщают различные источники, в настоящий момент это одобрение практически невозможно из-за многих факторов, включая ситуацию на Украине.



Что касается «Порше», то этот бренд находится чуть ближе к потенциальному приходу в Формулу-1 в 2026 году в сотрудничестве с «Ред Булл». Сообщается, что участие в Формуле-1 этих двух брендов («Ауди» и «Порше») может быть совершенно независимым — «Ауди» будет строить и разрабатывать свой собственный двигатель в Германии, в то время как «Порше» будет работать с силовыми установками «Ред Булл».