Хюлькенберг: в целом я собой доволен

Гонщик «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг прокомментировал участие в Гран-при Саудовской Аравии, где он заменял показавшего положительный результат на коронавирус Себастьяна Феттеля.



«В целом всё прошло хорошо. К сожалению, машина безопасности появилась на трассе в самый неподходящий для нас момент, что в итоге испортило мне и стратегию, и гонку. Нам просто не повезло, на такие вещи никак повлиять нельзя. В целом я доволен собой, я проехал чистую и безошибочную гонку, и это всё, о чём я мог просить, учитывая то, что за это время успел немного заржаветь. Так что да, я доволен и могу собой гордиться!» — приводит слова Хюлькенберга F1i.



На Гран-при Саудовской Аравии Хюлькенберг финишировал 12-м и последним.