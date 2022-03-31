Формула-1 подтвердила возвращение Гран-при Лас-Вегаса в календарь чемпионата

Формула-1 добавит Гран-при Лас-Вегаса со следующего сезона. Гонки уже третьего этапа чемпионата мира в США будут проводиться по субботам.
Формула-1 проводила гонки в Лас-Вегасе в 1981 и 1982 годах, но сейчас болиды впервые проедут по Лас-Вегас-Стрип мимо знаменитых отелей и казино. Городская трасса длиной в 6 120 метров, включает три прямые и 14 поворотов. Максимальная скорость составит 342 км/ч.
«Наша уверенность в этой уникальной возможности подтверждается нашим решением взять на себя роль промоутера Гран-при Лас-Вегаса в партнёрстве с Live Nation. Мы с нетерпением ждём возможности работать с нашими местными партнёрами над созданием знаменательного события.
Потенциал Формулы-1 был хорошо продемонстрирован в течение последних нескольких сезонов, а Гран-при Лас-Вегаса только поднимет его на новый уровень», — сказал исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей.
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